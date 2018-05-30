羅東壽園被倒殯葬廢棄物 30村民陳情縣府憂污染

今大進及大隱兩村約30名村民，到宜蘭縣政府陳情，希望縣府主持公道，解決村民的擔憂，並向副縣長黃適超（右二）遞交陳情書。（記者林敬倫攝）

2018-05-30 15:38

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣議長陳文昌日前指控羅東壽園（羅東鎮立殯葬管理所）在自家園區傾倒大量殯葬廢棄物，並就地掩埋意圖湮滅事證；今30名大隱村及大進村民，到縣府陳情，希望縣府能主持公道；宜蘭縣副縣長黃適超指出，將請鎮公所提交清理計畫，還給村民乾淨家園。

羅東壽園位在冬山鄉大進村，鄰近三星鄉大隱村，15日兩村村民，擔心壽園被傾倒事業廢物，勢必影響當地水源、造成污染，因此人心惶惶。

當天環保局挖土機在羅東壽園火化場旁山谷挖出廢棄土方，有棺木蓋板、墓碑碎塊、白色粉末，有人懷疑白色粉末是先人骨灰，環保局認定納骨塔新建工程包商違反廢棄物清理法，開出2張罰單。

不過，此案因是陳文昌帶頭檢舉，也有意參選下屆議長的國民黨籍縣議員張建榮，因此抨擊陳文昌所為都是為了選舉，做政治炒作；今大進及大隱兩村約30名村民，到宜蘭縣政府陳情，希望縣府主持公道，解決村民的擔憂，不要讓此案變成政治事件，縣府由黃適超代表接受村民的的陳情書。

大隱村長范期勛指出，宜蘭縣標榜環保立縣，難道大隱跟大進村是2等縣民？公部門帶頭違法，在山谷傾倒事業廢棄物，希望縣府能主持公道，監督羅東鎮公所清理廢棄物，不要再讓壽園污染他們的家園。

黃適超指出，維護宜蘭的好山好水，是政府的責任，羅東壽園是否有違法，縣府會盡速查明，並要求羅東鎮公所提出清理計畫，讓村民不再恐慌。