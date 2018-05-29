日南、公明國中自行車輕旅行 戶外走讀體驗自然之美

日南國中與公明國中學生舉辦自行車輕旅行，騎乘大安溪畔的北堤西路自行車道。（記者張軒哲攝）

2018-05-29 15:35

〔記者張軒哲／台中報導〕日南國中近年推廣自行車運動有成，台中市府教育局持續推動「親山近海樂遊屯戶外教育計畫」，今日日南國中配合計畫舉辦自行車輕旅行，並與公明國中合作，帶領兩校學生至大甲區北堤西路沿岸騎乘自行車，並進行防風植物學習、台中海岸環境踏查等活動，透過實地踏察體會大自然之美，寓教於樂。

日南國中校長舒富男指出，學校在106年度加入台中市親山近海樂遊屯戶外教育計畫，成為台中25所基地學校之一，並在教育局補助下所添購自行車設備、成立自行車機械社，以將技職教育扎根，而日南國中自由車隊近年已是全國錦標賽事常勝軍，也是自行車國手培育的搖籃。

今日上午兩校學生們騎乘自行車至大甲北堤西路沿岸，透過實際走讀，學習風車高度估算、再生能源教育風車發電、防風植物學習、台中海岸環境踏查等知識；下午再回到日南國中進行教育課程，讓學生學習自行車機械維修，並利用學校的戶外越野土坡場訓練自行車騎駛。

台中市府教育局表示，日南國中持續辦理自行車戶外教育課程，透過社區實地踏察與走讀，讓學生「做中學、學中思」，今日更與公明國中合作，讓兩校學生互相交流，共同學習環境與能源相關知識，同時培養學生互動溝通的能力。