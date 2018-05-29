端午連假不當低頭族 快來墾丁抬頭追星！

2018-05-29 13:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位於國境之南的恆春半島，具有低光害及視野遼闊的優勢，是國內天文界知名觀星景點，一年一度的星空吶喊將在端午連假第一天（6月16日），屏東縣滿州鄉小墾丁渡假村登場，屏東縣政府及天文聯盟學校歡迎全國民眾一起來當抬頭族。

今年活動獲中央氣象局、經濟部能源局、台北市立天文科學教育館、台南市南瀛科學教育館及國內許多天文協會與學會的協助，並邀集天文愛好者與屏縣天文聯盟學校分享專業的天文器材，現場並安排多達40攤的天文創意闖關攤位、天文望遠鏡目視體驗區與太陽系主題館，讓參與者從體驗中探索星空的奧秘。

屏東縣長潘孟安表示，屏東縣政府從2013年起舉辦星吶活動，期待透過文化教育與天文活動的結合，讓學生及民眾在認識星空、接觸天文知識之餘，也能為台灣保留一塊美好的觀星聖地，促進地方觀光與產業發展，讓恆春半島成為全台最佳觀星的場域。

2018星吶活動下月（6月）16日下午5點起至晚間9點，在屏縣滿州鄉小墾丁渡假村登場，活動場地區分為星吶舞台、太陽系主題館、百家爭鳴、目視體驗、天文商品區共5部分，全程採取低光害活動方式，如果民眾想攜帶手電筒則需以紅紙包覆，以免影響目視體驗與天文攝影等活動，無需報名，採自由參加。