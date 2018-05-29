豐原心鎖橋確定拆了！東北街預定七月動工拓寬

豐原區東北街機汽車往來頻繁，但道路狹窄僅六米。（記者歐素美攝）

2018-05-29 12:03

〔記者歐素美／台中報導〕豐原火車站旁的心鎖橋，保留與否，爭議不斷！台中市長林佳龍今天表示，台中市對文化歷史資產很重視，但如何存舊立新？心鎖橋不一定要長在一座橋上，而在每個人心中，市府將配合花博及豐原火車站新站在10月全面啟用，7月動工拆除心鎖橋及拓寬東北街為12米道路；當地的豐原里長洪獻堂表示，拆除心鎖橋及拓寬東北街，地方期盼已久，非常欣喜。

台中市長林佳龍今天到東北街及心鎖橋視察指出，台中市鐵路高架化今年將全線通車，尤其豐原車站，在花博11月3日開幕前1個月，大概10月就會通車，因此週邊交通整個改善也同步要進行，其中東北街瓶頸路段，要從6米拓寬成12米，這個過程會經過過去很多豐原人美好的記憶心鎖橋，市府將拆除心鎖橋，但保留其意象，存舊立新，隨著時代的演進讓過去的記憶也有未來的可能。

林佳龍表示，東北街拓寬後，豐原火車站前後交通順暢，花博期間也會以車站做為轉運及接駁的地方，帶來龐大的人潮，鐵路高架化後，下方也可設停車場，可以重新規劃人行動線，從車站一直到豐原花博展區，帶來人潮就有錢潮，大家開始也有共識，例如葫蘆墩圳的掀蓋、軟埤仔溪的整治，大家已看到這個成果，6月2日將舉辦台中市歷史上首次的龍舟競賽，未來也可作為輕艇國手的訓練基地，隨著建設一個個的啟動及完成，豐原不再被邊緣化，而是台中市副都心。

建設局長黃玉霖表示，東北街拓寬涉及非常多的溝通協調，有關用地取得就協調了1年，鐵路局原本同意無償撥用，後來又改變，市府就找了3000多萬元進行有償撥用，另因與豐原站共用土地，在工程界面就變得很複雜，市府必需協調先讓豐原站取得使用執照，再來進行景觀跟道路的同時改造，這樣才有辦法達成。至於大家最關心的心鎖橋，一開始補強，再做拆除的規劃，市府並爭取到前瞻計畫中央補助2.9億進行潭心計畫，打造豐原到潭子站的鐵道綠廊，豐原站將作為起點，並保留心鎖橋的歷史意象，未來將做最好的規劃。

建設局表示，東北街拓寬從豐原火車站到明仁街，長約150米，將從6米拓寬為12米，總經費約4375萬元，目前已規劃設計完成，預計6月發包、7月同步拆除心鎖橋及拓寬道路，趕在10月完工，現有植栽，將移植到火車站北側的小公園。