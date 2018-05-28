封！竹北封閉垃圾掩埋場 要求竹縣環局全權接管

新竹縣竹北市公所、代表和當地里長，今天下午4點以挖土機擋道，封閉新豐、竹北區域垃圾掩埋場，不准任何車輛進場，要求環保局應全權接管。（記者廖雪茹攝）

2018-05-28 23:07

［記者廖雪茹／新竹報導］封了！新竹縣竹北市公所、代表和當地里長，今天下午4點以挖土機擋道，在警方戒備下，封閉新豐、竹北區域垃圾掩埋場，不准任何車輛進場；地方人士強烈要求縣府環保局負起管理責任，全權接管。

竹北市公所今天中午召開協調會，會中決議將派員駕駛挖土機，擋住掩埋場出入口，暫時封閉，並請環保局提出設置管制站、車輛進出管制、裝設監視器等具體時程，後續再研議去化堆置垃圾的方案。

對此，環保局副局羅仕臣會後表示，環保局的立場是主張由該局、竹北市和新豐鄉兩公所等三方共同管理。目前將研議建立一套管控機制，確實管制進場車輛；日後遇到焚化爐一年兩次例行歲修或故障維修等情形，仍需利用掩埋場來進行垃圾調度暫置。

協調會由竹北市長何淦銘主持，羅仕臣、代表會主席林啟賢、代表葉信輝、以及尚義、大義、崇義等里長、理事長出席。羅仕臣表示，縣府除持續尋求跨區垃圾處理，也提出垃圾製成燃燒棒及壓縮打包兩個去化堆置垃圾的應變計畫，爭取中央補助。

與會者不滿，新豐、竹北垃圾掩埋場由新豐鄉公所清潔隊管理期間，屢遭偷倒，實際囤積量，遠遠超過環保局根據過磅數據呈現的1萬3000噸（近兩年的垃圾堆置量）。

環保局和市公所表示，現恢復正常外運焚化，全縣每日產生垃圾量230到240噸，但竹市和竹南焚化爐提供合計210噸焚化量，因此每日尚有20多噸垃圾需堆置。

但因清明連假發生掩埋場遭偷倒大量營建廢棄物，與會代表、里長們砲轟新豐鄉清潔隊發生嚴重疏失，環保局身為管理單位至今卻未接管，決定封場後，挖土機鑰匙交給環保局，由環保局全權接管，避免「一再發生車輛繞道入場偷倒」情事，並建議應限期新豐鄉清潔隊人員撤離。

何淦銘與地方人士不滿新豐、竹北垃圾掩埋場垃圾堆積如山，加上管理不當屢遭偷倒，25日現勘掩埋場時下通牒，要求縣府在28日前提出具體解決對策，否則將掩埋場封路。民進黨新竹縣長參選人鄭朝方等人也到場聲援。

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