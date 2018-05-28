訂位遲到被取消奧客飆罵新人 老闆霸氣回嗆還幫員工加薪

咖啡店老闆力挺員工被推爆。（圖擷自靠北奧客）

2018-05-28 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕一家咖啡廳女員工因為顧客遲到，將座位留給下一組客人，慘遭遲到顧客飆罵，事後這名顧客還到粉絲頁給他們一星評價。老闆知道原委後，力挺該員工，還斥責這名奧客害他們家妹妹「留下不可抹滅的陰影」，事後老闆大讚員工「奉公職守」，頒發獎金1000元以茲獎勵，力挺員工的行徑在網路上爆紅，被網友讚爆。

《靠北奧客》貼出一則顧客一星評論，但評論下方卻被該店老闆展現高EQ嗆爆，原來起因於一名林姓女顧客在27日下午2點06分致電給該咖啡廳要求訂位，但卻遲到16分鐘，於2點21分才抵達，因為已過10分鐘保留時間，因此當時員工妹妹已將座位安排給下一組客人。

事後這名林姓女顧客十分憤怒，當場痛斥員工妹妹，更在粉絲頁留下一星評論，該店老闆現場還原錄音內容後，回文表示：「新人妹妹事後還因為您的斥責留下不可抹滅的陰影，請問您知道您嚴重遲到嗎，我們需要對每個客人負責，不光是只有您一個人的快樂，若有照顧不周非常抱歉，至於我們員工奉公職守，因為您的行為讓我發現我員工的優異，此以發放獎金1000元！」

高EQ回文被網友推爆，紛紛留言：「10分鐘還是挺趕的，打完電話預留後也差不多是那樣....不過這樣的老闆給我來一個！」、「這老闆很會留人」、「明理好腦闆不多了，讚！」、「看了好舒壓，爽」、「哪裡的店？還不用新臺幣去教訓一下嗎？」。