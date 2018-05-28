台中花博門票均價低於146元 市府：根據台北花博精算

2018-05-28 19:44

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨議員今日再打花博門票案，質疑市府憑空冒出「大宗團體售票」，宣稱的均價146元又如何算出？市府回應，國內外大型活動售票收入主要來自大宗售票，價位落於135元至150元間，預估台中花博每張票的均值低於146元。

國民黨團召開記者會指出，台中花博預售票最便宜是最早鳥票150元、正式營運全票350元最貴，市府對外辯稱售票金額平均只有146元，但綜觀所有票面金額都高於146元，試問平均值是怎麼算來的？要求即刻公開算法。

黨團質疑，市府憑空冒出的「大宗團體售票」能賣出所有票種的一半以上嗎？以台北花博的經驗來看，幾乎不可能。票價金額從低到高，市庫固定只收到120元，廠商收益從2成到6成5不等，每張門票最高收益230元。

議員批評，市府違法行政，對外說法充滿漏洞，造成市庫短收很多，廠商更是明顯獲取暴利，應即刻公開標案完整用印契約書、收入憑證等，讓大眾逐一檢視。

交通局長王義川說，如同民眾住宿飯店、至餐廳吃飯或是看電影，都可以透過旅展、書局等管道購買到便宜的票券，而如花博此類大型活動，也引進類似的大宗購票機制，再轉售給旅行社、旅行團或是飯店等，此是票務系統常態。

他也說，大宗售票價格隨市場機制浮動，價格落於135元至150之間，風險全部轉嫁給廠商承受，市府固定一張收120元。經過精算，台中花博票價均值將低於146元、差額26元，並無廠商獲利高達每張230元的情形。

王義川說明，台北花博總結換算各種通路售票管道後，均值159元，相關大宗售票資訊亦無公開；他強調，國民黨議員不要資料拿到了又不看，自己製造謠言引起市民恐慌，又把公開資訊當成天大的秘密，繪聲繪影，實不足取。