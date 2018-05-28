沒黃牛！台中精武路 下午5點如期通車

台中精武路地下道填平工程完工，市府交通局今天測試路口號誌，確認運作沒問題，同意今天下午5點開放通車。（記者陳建志翻攝）

2018-05-28 16:50

〔記者陳建志／台中報導〕連接台中市太平、東區的精武路地下道，配合鐵路高架化進行填平工程，交通部鐵工局從去年9月初封路施工，因工期長達8個多月，附近商家、民眾抱怨封太久，經鐵工局趕工，上週決定28日開放通車，今天市府交通局到場會勘，確認標線和號誌正常後同意通車，施工單位下午已開始吊離工區內紐澤西護欄，決定在傍晚5點如期通車，民眾都開心不用再繞路了。

台中精武路地下道是銜接太平中山路和東區精武路的要道，也是太平民眾前往市區、一中商圈等地的主要道路，鐵工局中部工程處去年9月9日開始封路施工填平後，因工期長達262天，民眾繞路通行相當不方便，都希望趕快完工通車。

立委何欣純關心工程是否能如期完工，上週四和太平新福里長李鎡進等人瞭解工程進度，並聽取施工單位簡報，鐵工局中工處長謝立德當時表示，僅剩東光路中央分隔島、路燈，以及標線、號誌和最後的瀝青封層未完工，有信心在28日傍晚5點民眾下班前開放通車。

鐵工局中工處公關張伸嘉表示，在施工單位日夜趕工下，路面封層和標線、號誌都已經完工，今天市府交通局兩度到場會勘，確認標線沒問題，並測試精武地下道填平後，新增加的精武路、東光路口，以及精武路、南京東路口號誌運作都正常後，同意開放通車，將在下午5點如期撤掉路口的柵欄、紐澤西護欄開放通車。