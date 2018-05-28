44年珍藏 余光中遺孀范我存《玉石尚》收藏設計開展

已故詩人余光中遺孀范我存，《玉石尚》收藏設計展，今天起在新思惟人文空間開展。（記者張忠義攝）

2018-05-28 10:24

〔記者張忠義／高雄報導〕已故詩人教授余光中遺孀范我存，《玉石尚》收藏設計展，今天起在新思惟人文空間邀你鑑賞。

華人對於玉石有種天然親近的情感，范我存女士從小便喜愛古文物，民國63年隨夫婿余光中遷居香港後，便開始正式收藏古玉。

文革時期中國諸多珍寶流往海外，范我存女士與同好們穿梭於摩囉街與荷里活道，找到了不少精品，回台之後開始學習以中國結佩玉，完成了70多件作品，都將在這次展覽中呈現。

范我存認為，收藏古物除了隨緣，還講求鑑賞眼光與品味，40多年來深獲海內外同好讚賞，107年初將珍藏32 件齊家文化玉器捐贈香港中文大學，期能保存延續中華文化精髓。

新思惟人文空間與范女士這次推出的展覽，其展品從文化期以降貫穿中國各朝代，實屬難得，這本新書也記載了她收藏玉器以來的歷程與點滴。

一直著重於推動高雄當地的藝文活動新思惟人文空間，與居住在河堤社區的余光中老師也多有互動，也希望藉著這次的展覽邀請大家與我們一同緬懷余老師，並欣賞范我存女士這四十多年來所創作、收藏的玉器精品。高雄市三民區明哲路37號2樓，（07）3452699。