FGC機器人台灣賽 聯隊「食袋的力量」摘冠將赴墨

2018-05-28 09:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2018 First Global Challenge （FGC）國際賽台灣區的選拔賽，共有10支高中職及國中學生組成的隊伍，25日齊聚明新科技大學互尬技術，最後由多校組成的聯隊「食袋的力量」，以穩重的表現與迅捷的臨時反應，取得最多積分獲得第一名，8月中並將代表台灣赴墨西哥參加FGC世界大賽。

FGC選拔賽由台灣西覓亞（Semia）負責賽事，與明新科大工學院合作舉辦，FGC代表Andrew Bannish擔任主持人，明新科大工學院院長呂明峰擔任裁判長。經過10輪激烈的競賽，最後由三民國中、曙光國中、亞太美國學校及荷蘭國際學校所組成的聯隊「食袋的力量」獲得第一名。

呂明峰表示，First Global Challenge今年首度在台灣辦理選拔賽，因此FGC籌辦委員會邀請機器人培育的重點高中職參加，有忠信高中、治平高中、建功高中、內思高工、啟英高中、光復中學、北科附工、苗栗農工、香山高中、竹北高中等10支隊伍參賽。

有些學校也找來國中組成聯隊，包含仁愛國中、三民國中、曙光國中、建華國中，還有亞太美國學校及荷蘭國際學校也組隊參賽。

呂明峰說，這次選拔賽的主題為「清潔水源」，參賽的機器人要在設計成村莊與河流環境的競賽場地中，清除代表污染物的橘球，比賽採積分制，累積得分最高的隊伍勝出。

明新科大教務長張盛鴻，西覓亞與該校合辦FGC，除了提供設置價值近20萬的競賽場地，也捐贈20套價值5萬元的競賽機器人設備，捐贈總額超過百萬元。

競賽結果除聯隊「食袋的力量」隊伍獲得冠軍，啟英高中的「Cyvs啟英」隊與建功高中、內思高中、仁愛國中、亞太美國學校聯合組成的「貢丸米粉」隊，分別獲得第二、三名。另外大會也頒發人氣獎、精神獎、技術獎等特別獎。

西覓亞總經理都中秋表示，冠軍隊伍8月中將代表台灣參加在墨西哥舉行的世界大賽，也可參加7月中在中國舉行的國際邀請賽。希望優勝隊伍的學子透過國際賽事技術交流，提升未來優勢。