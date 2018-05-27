明日高溫稍緩 台北降雨機率60％ 慎防午後雷陣雨

今日台北高溫飆高38.2度，創下今年全台最高溫的記錄，明日由於高壓減弱，較不容易出現如同今日極端的高溫。（記者簡榮豐攝）

2018-05-27 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕今日台北高溫飆高38.2度，創下今年全台最高溫的記錄。明（28）日由於高壓減弱，較不容易出現如同今日極端的高溫，惟北部、東部需留意午後雷陣雨，台北市降雨機率更高達60%。

據中央氣象局預報，溫度方面，由於太平洋高壓減弱，明日較不會出現像今日一樣的極端高溫，白天北部高溫約32至35度，中、南部高溫約34至36度，東部高溫約33、34度，各地早晚溫度大約為26至29度。

降雨方面，明日由於高壓減弱，午後雷雨出現的可能性與範圍將會擴大，北部、東半部平地，與各地山區需慎防午後短暫雷陣雨，除台北市降雨機率高達60%之外，其他縣市都在30%以下。

《天氣風險》指出，從明日起因為北方滯留鋒面南下，天氣將較為不穩，但南下幅度並未大到直接影響台灣，僅會造成北、東部雲量變多，易有午後雷陣雨，預估下週末北方鋒面才會南下影響台灣。

紫外線方面，明日僅嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣與澎湖縣為紫外線指數最高的危險級，其餘縣市都是輕一級的過量級，建議民眾中午儘量避免戶外活動，並多補充水分，避免中暑。

空氣品質方面，明天北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖及金門為「普通」等級；花東及澎湖地區為「良好」等級。

明日白天北部高溫約32至35度，中、南部高溫約34至36度，東部高溫約33、34度，各地早晚溫度大約為26至29度。（圖擷取自中央氣象局）

明日僅嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣與澎湖縣為紫外線指數最高的危險級。（圖擷取自中央氣象局）