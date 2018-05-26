石門、翡翠水庫蓄水量剩一半 水利署：北部暫無限水危機

石門水庫蓄水率已經降到42.83％，上游集水區因水位下降，原被蓄水覆蓋的區域呈現乾涸景象，陸續長出綠草。（資料照，記者李容萍攝）

2018-05-26 18:42

〔記者劉力仁／台北報導〕天公不降雨，水情越來越嚴峻，台南及澎湖已經進入一階限水，北部石門、翡翠水庫的水位也不斷下降，但水利署今天表示，北部地區目前暫無限水危機，請民眾安心。

根據水利署最新水情統計，本島各主要水庫水位持續下降，北部的石門水庫蓄水率已經降到42.83％，翡翠水庫降到52.7％，中部的鯉魚潭水庫73.66％；南部的湖山水庫5.07％、烏山頭水庫17.13％、曾文水庫5.39％、南化水庫25.3％ ，高屏溪攔河堰有效蓄水量223.78萬噸，呈現逐日遞減趨勢；烏山頭水庫水位雖略為上升，但原因為南化水庫增加供水，減供烏山頭水量的調度策略，保留烏山頭水量供最後一輪灌溉使用，加上地下水的挹注，所以烏山頭水位略升。

目前水利署雖評估北部地區水情正常，但眼見石門水庫和翡翠水庫蓄水率不斷下降到5成左右，北部民眾也開始緊張了！

水利署副署長王藝峰表示，石門水庫、翡翠水庫目前蓄水率和歷年同時期水位相較差異不大，北部地區目前暫無限水危機。明天開始梅雨鋒面報到，寄望帶來雨勢，紓解旱象。