大台北、花東週末飆37度！下週二有鋒面接近

中央氣象局指出，今天（26日）各地仍然晴朗炎熱。（資料照）

2018-05-26 06:36

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（26日）各地仍然晴朗炎熱，大台北地區與花東縱谷高溫可能來到37度，民眾須留意防曬、補充水分。

氣象局表示，今天西半部高溫約35、36度，東半部高溫33至35度，大台北地區及花東縱谷內可能來到37度，台東地區有焚風發生的機率，中午前後各地紫外線也偏強。降雨方面，清晨至上午受偏南風帶進些水氣影響，西南部沿海有零星短暫陣雨，午後各地山區可能有零星短暫雷陣雨。

氣象局預估，週日（27日）各地晴朗炎熱。下週一（28日）各地大多仍為多雲到晴天氣，下週二至下週五（29日至6月1日）鋒面接近，降雨機率逐漸提高，北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，西半部山區及東部、東南部地區有午後局部短暫雷陣雨。

空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級；花東空品區及澎湖為「良好」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 40 31 ~ 37 33 ~ 36 28 ~ 35

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）