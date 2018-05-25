高雄實物銀行發物資 造福糖尿病患、弱勢老幼

姚雨靜（左）陪張宜君參觀實物銀行鳳山店。（記者黃旭磊攝）

2018-05-25 22:41

［記者黃旭磊／高雄報導］實物銀行提供高鈣奶粉、專用營養品給糖尿病患及弱勢家庭，高雄有1萬1900多戶弱勢家庭受惠。

高雄市社會局實物銀行從103年起運用公益彩券盈餘設立，4年來捐贈物資給上萬民眾，全聯慶祥慈善事業基金會執行長張宜君，今天（25日）再度代表公司捐贈高鈣奶粉200箱、營養品175箱、糖尿病專用營養品261箱，市價超過150萬元，將由社工評估並轉贈民眾，。

社會局長姚雨靜代表頒贈感謝狀，並陪張宜君參觀鳳山店開架物資，期待拋磚引玉，吸引各界投入社福工作。

全聯曾於103年捐贈25組二手貨架，協助第1間三民區實體商店開設，店內存放奶粉、白米等一般物資，以及尿布、文具、洗髮精、沐浴乳及清潔用品等生活必要物資，銀行現有三民店（三民街222號5樓）及鳳山店（光華路69號）等店鋪，週二至週六上班時間開放。除了公營，市區另有阿福食物銀行、安得烈慈善協會食物銀行等民間機構。

姚雨靜說，「幸福分享中心-高雄市實物銀行」另有53個物資發放站，運用並管理資源，透過社工員評估提供弱勢民眾短期生活所需，創設至今篳路藍縷，感謝全聯等民間單位支持。