鄭文燦：評估買1送1政策 為8公里免費公車鋪路

2018-05-25 19:11

［記者謝武雄／桃園報導］8公里免費公車是市長鄭文燦競選時的政見，目前只做到8公里買1送1，市議員呂林小鳳今天在議會質詢關心何時可讓政見完全兌現，鄭文燦則表示，當初實施買1送1政策時，就預估需要2、3年的時間來評估成效，如果成效良好才會全面實施八公里免費公車，但需解決樂活巴士轉軌及偏鄉費率問題。

鄭文燦說，去年4月實施公車八公里買1送1政策成效良好，桃園市政府還獲得交通部金運獎獎勵，公共運輸運量成長是六都第1名，這些條件都有利於推動8公里免費公車政策，但需解決現行樂活巴士問題，因為樂活巴士是免費公車，有些路線雖然載客率不到1成，但要廢除還是會有阻力，如何轉軌將是重要課題，另偏鄉地區，如觀音、新屋、復興等地，到市區就要好幾十公里，8公里免費對偏鄉沒有意義，這部分要以專案方式處理。

呂林小鳳質詢時指出，目前台中市已經實施10公里免費公車政策，桃園市目前只有8公里買1送1，另各區都有樂活巴士為免費公車，兩項政策每年各需3億多元，合計6億多元，但樂活巴士有些路線很冷清，載客率不到1成，簡直是浪費公共運輸資源，如果全面實施八公里免費公車，業者是依乘客人數向市府請款，業者要賺錢，當然會想盡辦法提高載客率，也可解決樂活巴士載客率低的問題。

呂林小鳳說，目前市府局規劃在南崁、八德、大溪埔頂、中壢等重要交通節點設置城際運輸及長程運輸的轉乘點，目前市府也在整併「快速公車」、「幹線公車」、「支線公車」及「微循環公車」等4種系統公車路線，這些都是為推動八公里免費政策鋪路，希望8公里免費公車早日上路。