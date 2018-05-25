鳥巢影響鳥類演化 女大生研究登上國際期刊

中央研究院生物多樣中心助研究員洪志銘（左）、端木茂甯（中）與中興大學生命科學系大學生方怡婷（右）登上國際期刊。（記者簡惠茹攝）

2018-05-25 16:45

［記者簡惠茹／台北報導］埋首242科鳥類、8000多種鳥巢資料，21歲中興大學生命科學系學生方怡婷擔任第一作者，今年5月登上國際頂尖期刊「自然通訊」，方怡婷加入的中央研究院生物多樣性研究中心研究團隊發現， 鳥巢特徵不僅與鳥類適應環境息息相關，更會影響鳥類演化。

中央研究院生物多樣中心助研究員洪志銘、端木茂甯與中興大學生命科學系大學生方怡婷統整全世界8000多種鳥巢的外型結構、所在位置和附著方式等特徵，發現鳥巢演化史和鳥類的演化息息相關，今年5月登上國際頂尖學術期刊「自然通訊」（Nature Communications），其中第一作者更是年僅21歲的方怡婷。

洪志銘指出研究突破之處，他說，以前的研究涵蓋範圍沒有這麼廣，他們統整出8000多種鳥巢資料量相當龐大；而且過去研究鳥巢時，通常只看單一特徵，這次研究鳥巢3種特徵的演化史更為全面；而先前的研究往往只能以推估的方式來看鳥的演化和鳥巢的相關性，他們則是提供比較直接的證據來證明鳥巢演化和鳥的演化密切相關。

洪志銘說，原本鳥類都是在地面上生蛋，但是6500萬年前恐龍滅絕後，地球空出許多生存和繁殖的空間，鳥類開始構築不同結構的巢；3000萬到4000萬年前，鳥類又出現第二次輻射演化，構築更複雜的巢，例如球狀和盤狀，並發展不同的附著方式，這都顯示鳥巢除了是鳥類繁衍後代重要工具以外，在鳥類的適應演化上也占了舉足輕重的地位。

洪志銘表示，研究發現，鳥類演化關係越近，巢的結構越相像，這可能是因為鳥巢結構受到鳥先天能力，基因的影響，築巢位置則容易受外在環境壓力影響，例如種間和種內的競爭，跟演化較為無關，鳥巢附著方式則大多由底部支撐，較為精細的附著方式出現在晚近演化歷史。

方怡婷從2016年就加入團隊進行鳥巢研究，耗費2年的時間，埋首在資料堆中仔細整理、分析鳥巢種類，這次擔任第一作者登上國際期刊，她謙虛的說，多虧有老師們的指導，研究過程中更發現許多自然界有趣的事情，一點也不枯燥乏味，而且還有許多未解的謎，希望以後可以一一解開。

洪志銘說，團隊使用Handbook of the Birds of the world這本權威書籍來整理鳥巢種類，方怡婷從中一一整理 ，是相當耗時費工的作業，而且資料還會不斷更新，隨著資料變化又要重新分析，他和端木茂甯提供想法，方怡婷著手執行，方怡婷都整理的相當仔細又迅速，第一作者當之無愧。

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