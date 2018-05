鳥巢影響鳥類演化 女大生研究登上國際期刊

中央研究院生物多樣中心助研究員洪志銘(左)、端木茂甯(中)與中興大學生命科學系大學生方怡婷(右)登上國際期刊。(記者簡惠茹攝)

2018-05-25 16:45

[記者簡惠茹/台北報導]埋首242科鳥類、8000多種鳥巢資料,21歲中興大學生命科學系學生方怡婷擔任第一作者,今年5月登上國際頂尖期刊「自然通訊」,方怡婷加入的中央研究院生物多樣性研究中心研究團隊發現, 鳥巢特徵不僅與鳥類適應環境息息相關,更會影響鳥類演化。

中央研究院生物多樣中心助研究員洪志銘、端木茂甯與中興大學生命科學系大學生方怡婷統整全世界8000多種鳥巢的外型結構、所在位置和附著方式等特徵,發現鳥巢演化史和鳥類的演化息息相關,今年5月登上國際頂尖學術期刊「自然通訊」(Nature Communications),其中第一作者更是年僅21歲的方怡婷。

洪志銘指出研究突破之處,他說,以前的研究涵蓋範圍沒有這麼廣,他們統整出8000多種鳥巢資料量相當龐大;而且過去研究鳥巢時,通常只看單一特徵,這次研究鳥巢3種特徵的演化史更為全面;而先前的研究往往只能以推估的方式來看鳥的演化和鳥巢的相關性,他們則是提供比較直接的證據來證明鳥巢演化和鳥的演化密切相關。

洪志銘說,原本鳥類都是在地面上生蛋,但是6500萬年前恐龍滅絕後,地球空出許多生存和繁殖的空間,鳥類開始構築不同結構的巢;3000萬到4000萬年前,鳥類又出現第二次輻射演化,構築更複雜的巢,例如球狀和盤狀,並發展不同的附著方式,這都顯示鳥巢除了是鳥類繁衍後代重要工具以外,在鳥類的適應演化上也占了舉足輕重的地位。

洪志銘表示,研究發現,鳥類演化關係越近,巢的結構越相像,這可能是因為鳥巢結構受到鳥先天能力,基因的影響,築巢位置則容易受外在環境壓力影響,例如種間和種內的競爭,跟演化較為無關,鳥巢附著方式則大多由底部支撐,較為精細的附著方式出現在晚近演化歷史。

方怡婷從2016年就加入團隊進行鳥巢研究,耗費2年的時間,埋首在資料堆中仔細整理、分析鳥巢種類,這次擔任第一作者登上國際期刊,她謙虛的說,多虧有老師們的指導,研究過程中更發現許多自然界有趣的事情,一點也不枯燥乏味,而且還有許多未解的謎,希望以後可以一一解開。

洪志銘說,團隊使用Handbook of the Birds of the world這本權威書籍來整理鳥巢種類,方怡婷從中一一整理 ,是相當耗時費工的作業,而且資料還會不斷更新,隨著資料變化又要重新分析,他和端木茂甯提供想法,方怡婷著手執行,方怡婷都整理的相當仔細又迅速,第一作者當之無愧。

相關影音