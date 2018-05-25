太麻里玉荷包果園缺工 開放自助採果首日爆滿

小朋友也在媽媽帶領下，採玉荷包初體驗。（記者王秀亭攝）

2018-05-25 10:45

［記者王秀亭／台東報導］「缺工！只好開放採果盼回收成本。」現正值玉荷包產季，台東縣太麻里鄉玉荷包果園主人曾宗信開放自助採果首日，一早就有民眾趕來採果，開心地說，老闆沒時間採，我們剛好有時間來享受採果樂，又居高臨下，可欣賞太麻里美景。

曾宗信表示，去年將果園放手交給徒弟洪棟樑管理，到了採收期卻找不到工人幫忙，眼見園內一萬多斤玉荷包已成熟，乾脆以自採1斤45元的價格，開放自助採果，昨天才PO出消息，就接到100多通詢問電話，熱度超乎預期。

原本玉荷包果園今天上午8時開放，7時就有民眾到果園準備採果，由於果園位於至善宮上方200公尺處的半山腰，曾宗信的詢問地點電話接不停，平均1分鐘1通電話。

除在地居民，還有更多民眾從台東市、卑南鄉前來，經營民宿的林小姐說，跟老公從卑南騎摩托車到太麻里，就為了享受採果樂，不到半小時就採了2、3籃，很有成就感，一個上午上百名民眾一袋又一袋在回家。

曾宗信看著自助採果受歡迎，表示太麻里環境優美，如果自助採果方式可行，說不定也能帶動地方觀光，此次自助採果會持續到採完為止，唯果園位於半山腰，民眾上山小心開車。

太麻里玉荷包果園開放首日，吸引民眾上山享受採果樂。（記者王秀亭攝）