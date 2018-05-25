協助布國建現代化醫院 埔基9年心血「真心換絕情」

埔里基督醫院協助布吉納法索推動醫院醫務管理與資訊系統建置，2012年該國總理布吉納法索總理狄奧（Beyon Luc Adilphe TIAO）（中）還特地來埔基參訪。（圖：埔里基督教醫院提供）

2018-05-25 10:02

〔記者佟振國／南投報導〕非洲友邦布吉納法索昨天宣布與我國斷交，終止兩國24年邦誼，過去為協助布國提升醫療照護水準，台灣除在該國首都援建「國立龔保雷醫院」，9年來更由埔里基督教醫院不斷協助推動醫務管理與資訊系統建立，導入台灣醫院管理軟硬體成功經驗，突然接獲斷交訊息，也令付出多年心血的醫護人員震驚又難過。

為協助布吉納法索建立全國第1家具備資訊化管理的現代化醫院，台灣於2007年援建規模600床的「龔保雷醫院」，並透過世界醫院聯盟（IHF）進行醫院設置評估，到台灣進行輔導醫院的評選，最後選定規模相當與資訊系統建置完整的埔里基督教醫院，院方也樂意提供協助，2009年正式展開兩國的醫療交流。

布國的醫院高階主管、醫護、行政及資訊人員均先後來台接受訓練，於埔基進行觀摩交流，2010年「龔保雷醫院」正式落成，埔基輔導團更加速推動新院的醫務管理與資訊系統建立，指派專業人員遠赴布國實地輔導，每梯次最多達10人常駐醫院，醫院於2011年順利正式營運，直到2017年為讓醫院能獨立自主，計劃性進入資訊遠端輔導階段，布國的醫院資訊、護理、放射、行政人員原本預計今年7月來台再做觀摩學習，沒想到兩國斷交，停止所有官方交流，這項計畫也戛然而止。

埔基副院長侯宏彬感慨表示，所有醫護人員長達9年的努力，看到醫院軟硬體設備從無到有，原本還期待能將「龔保雷醫院」經驗進一步推展至該國其他醫院，造福更多布國人民，但遺憾因政治因素而被迫終止。

負責執行輔導計畫的埔基企劃室專員張明源回憶，2014年台、布復交20週年，還在當地舉行盛大的慶祝活動，該國官員特別感謝台灣醫療團隊的辛苦付出，沒想到相隔4年一切變調，現留當地的2名工作人員，也將於適當時機撤離。