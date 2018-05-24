為了讓愛孫開心玩 木匠阿公打造「玉麒麟搖搖椅」

周右裕（圖右）為了愛孫，打造玉麒麟搖搖椅，讓孫子不必為了玩塑膠搖搖馬，用盡吃奶之力。（記者劉曉欣攝）

2018-05-24 21:17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這一切都是木匠阿公的愛！彰化縣福興鄉擁有50年好手藝的木匠周右裕，繼3年前為孫子打造世界上獨一無二的「大象娃娃車」後，今年又再度手作「玉麒麟搖搖椅」，只靠榫卯，完全沒有用到釘子，由於「獨樂樂不如眾樂樂」，還搬到孫子所念的幼兒園，讓小朋友一起玩！

周右裕說，因為他帶著孫子去公園去玩，每次孫子在玩搖搖馬，都要用盡吃奶的力氣來搖，他看得非常捨不得，決定自己設計全新的搖搖馬，他覺得公園都是塑膠材質，他要用檜木來發揮他的木工手藝；並選東方神獸「麒麟」來做造型，從設計、手作、上色到彩繪全部一手包，花費2個月才完工。

他表示，他在3年前為孫子做「大象娃娃車」，這是因為看到鄰居買了名牌娃娃車、玩具車，他馬上決定自己動手做全世界「獨一無二」的大象娃娃車，全部都可以拆解、組裝，不用釘子，只用榫卯，全世界只有一台，可以說是「無價之寶」！

後來，周右裕又陸續做了幼幼版雪車，以及小鹿鹿學步車，都是配合3個稚齡孫子的成長需求，純手工的發揮木匠手藝，只要聽到孫子的笑聲，就會非常滿足！

周右裕說，因為「獨樂樂不如眾樂樂」，因為他有3個孫子都念鹿港洛津國小附設幼兒園，就特別把「大象娃娃車」、「玉麒麟搖搖椅」等作品，統統搬到幼兒園跟其它小朋友分享，看到小朋友排隊搶著要玩，這比賺更多的錢都還要讓他開心！