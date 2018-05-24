烤的不是香腸而是回憶！ 汾條伯26日重回新竹棒球場說再會

被暱稱「汾條伯」的陳憲問在新竹市立棒球場外賣烤香腸，烤的是濃濃的棒球回憶，26日他將再回到新竹市棒球場，參加「再會啦！新竹棒球場」的回歸巡禮活動，要跟球迷熱血談棒球。（新竹市政府提供）

2018-05-24 18:11

〔記者洪美秀／新竹報導〕這個週末來新竹市立棒球場，回味「汾條伯」的懷舊烤香腸！

被球迷暱稱為「汾條伯」的陳憲問，30多年前在新竹棒球場旁賣起香腸，後來遇到中職元年開打，當時一天可賣出3000條香腸，幾乎觀賽球迷人手一根香腸，為了見證新竹市立棒球場拆除新建，陳憲問將再拉著攤子，參加週末舉行的「再會啦！新竹棒球場」活動，要再烤出「汾條香腸」，期待棒球場再回歸。

「哥烤的不是香腸，而是回憶！」「汾條伯」陳憲問說，家中3個孩子都是靠賣香腸拉拔長大，他是名符其實「靠職棒養大孩子」。

汾條伯說，這幾年賣香腸，最遠就是到新竹棒球場，新竹球場對他有獨特的意義，而他對棒球的熱愛，讓他在2016年受中信兄弟隊邀請，擔任新莊球場開球貴賓，成為中職史上最特別的開球嘉賓。

「希望新竹棒球場能快回來！」汾條伯期許新的球場落成後，能夠再現盛況，本週六2他也會回到棒球場烤香腸，邀老球迷吃著老味道回味當年，期盼新球場誕生。

新竹市府26日舉辦「再會啦！新竹棒球場」活動，除了邀請「汾條伯」烤香腸，也規劃棒球闖關體驗活動、打卡送紀念紅土、棒球小學堂、棒球講座、兒童劇團「好想打棒球」和樂團表演，更有美食餐車。

會中邀請中華職棒前球星張泰山、黃煚隆、劉義傳與鄭達鴻，在棒球小學堂教大家如何投、打、跑、守，成為四拍子的球員，張泰山也會獻身說棒球故事。

另外還有糜先生Mixer、rash、Boxing接力演出，演唱經典的棒球歌曲，邀請市民來棒球場，一起回歸球場。

被暱稱為「汾條伯」的陳憲問在新竹市立棒球場外賣烤香腸，烤的是濃濃的棒球回憶。（由新竹市政府提供）（記者洪美秀攝）

新竹市政府26日要在新竹棒球場舉辦「再會啦！新竹棒球場」回歸巡禮活動，邀請市民一起到球場，回味那些年看棒球的日子。（記者洪美秀攝）

新竹市政府26日在新竹棒球場舉辦「再會啦！新竹棒球場」回歸巡禮活動，當天「打卡送紀念紅土」。（記者洪美秀攝）

新竹市政府26日在新竹棒球場舉辦「再會啦！新竹棒球場」活動，邀請市民一起回味那些年看棒球的日子。（記者洪美秀攝）

新竹市政府26日在新竹棒球場舉辦「再會啦！新竹棒球場」。（記者洪美秀攝）