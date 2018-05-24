70歲阿婆與25歲青年創意合作 打造台灣水色品牌

2018-05-24 17:07

［記者廖雪茹／新竹報導］70歲的「阿婆」謝劉琳妹與25歲陳念群，因為勞動部培力就業計畫的牽線，成為台灣水色靚布工作坊的同事，一老一少在創新設計與古早裁縫之間拉鋸、平衡，合作無間，一腳一腳的踩出了布包及筷套等成品，交織一段段青銀共榮、手藝傳承的動人故事。

新竹縣九讚頭文化協會承接橫山國中準備報廢的傳統針車，2011年創立台灣水色工作坊，在勞動部多元就業開發方案及培力就業計畫的輔導下，堅持用腳踩針車製作布物，不僅環保節省電力，還希望這些5、60年代的「嫁妝」，拂去年歲的塵埃、再次重生！

人稱阿婆的謝劉琳妹從小失去母親，13歲那年因爸爸說的一句話：「只要學會縫紉，一輩子都有工作！」，國中輟學到裁縫店當學徒，投入以件計酬的裁縫工作；因為功力深厚，不少老闆從台北抱著芭比娃娃、椅套等專程到新竹請她做。阿婆成為九讚頭協會的創始車縫工藝師，從花布包做起。

去年，自台南應用科技大學視覺傳達設計系畢業的陳念群加入行列，運用學校所學，與阿婆豐富的經驗結合，轉型設計布料絹印花紋。

劉琳妹說，剛開始不太適應，擔心這樣異想天開的設計，實際製做出來會有差異。沒想到，一老一少合作無間，目前已大量運用在掛式票卡夾、一角餐具組及布包等產品，深獲消費者喜愛。

決定回到新竹家鄉工作的陳念群笑著說：「在台灣水色好像在家工作一樣溫馨，與媽媽們溝通雖然偶爾會有摩擦，但是經由對話，反而激盪出更好的作品。」

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍表示，台灣水色工作坊從多元就業開發方案到現今的培力就業計畫，已有多名新生代設計師進駐，與車縫技術精湛的中高齡婦女們合作，讓台灣水色在內灣觀光老街裡闖出自己的一條路。