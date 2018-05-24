499之亂南市續勞檢 台南全虹無下班紀錄罰112萬

2018-05-24 12:59

〔記者王涵平／台南報導〕電信業499之亂，南市勞工局持續稽查，今日開出第二階段違規罰單，南市全虹門市無下班紀錄，將開罰112萬元。

勞工局指出，執行專案檢查過程中，宏華國際公司台南市營運據點抽查11個門市均涉違反勞動基準法第32條第2項正常工作時間與延長工作時間「加班」一日不得超過12小時之規定，且有門市從早上10時30分上班直到翌日凌晨2時30分下班，一日工作時間高達14小時。

另抽檢遠傳電信及其加盟店全虹電信等3個門市，遠傳電信未發現超時，但全虹門市2家違規，其中一家涉違勞動基準法第30條第6項，應逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止，在促銷期間7天中有5天部分員工雖有上班時間卻無下班紀錄，且無其他任何電子或紙本紀錄可稽，另一家全虹門市計算加班費未將津貼併入計算有違勞基法第24條規定。抽查台灣大哥大3家門市，未發現超時工作情事。

勞工局表示，考量宏華公司影響勞工人數眾多，連續違法多日未見任何應變措施且金額甚高，並引發社會關注等情形，超時工作情事將採最高金額裁處罰款100萬元，另全虹未備置出勤紀錄，連續多天且在促銷期間，無法釐清工作時間，影響員工權益，將處10萬元罰鍰。另一家全虹門市加班費短少涉違勞動基準法第24條規定，欲處2萬元罰鍰，計將裁罰電信業者112萬元。