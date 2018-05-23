斥資8.8億打造 海研船「勵進」今啟用

斥資超過8億元打造海研船，「勵進」今天啟用。（記者簡惠茹攝）

2018-05-23 21:58

［記者簡惠茹／高雄報導］全台最大海洋研究船「勵進」今天正式啟用，科技部國研院海洋中心斥資8.8億元，打造總噸位高達2629噸、航行天數最長可達30天的海研船，船上配置的3000公尺工作級水下遙控無人載具更能讓科研往前推進。

國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心2016年向新加坡造船公司TMS（Triyards Marine Services）購置、在越南胡志明市建造「勵進」海洋研究船，一度因新加坡造船公司TMS財務風波，讓勵進號是否能順利交船被打上問號，今年一月終於完工，從越南返抵台灣，3月完成產權轉移，讓勵進號昨天終於可以順利啟用。

勵進研究船由海洋中心親自負責管理營運，人員也都是由海洋中心聘僱和訓練，科技部長陳良基今天參加啟用儀式時表示，預計9月進行首航，由於船噸位較大，可以進行比較長時間研究、容納更多團隊、促進更多跨領域研究。

國研院指出，勵進研究船在結構安全上採用高標準的雙層船殼，研究上搭載3000公尺工作級水下遙控無人載具、全方位岩心採樣設備、高精度和全深度海底地形測繪聲納系統，結合先進功能於一身，最大搭載43人，包含19名船員及24名研究人員，續航力長達30日，預計每年可以提供250天的作業船期。

研究人員對於勵進的啟用都相當期待，人員表示，已經迫不急待要趕快登上勵進執行研究計畫，他們還記得3年多前在東沙南方海域發現可燃冰時內心的感動，希望勵進也能為台灣海洋科學研究往前推進一步。