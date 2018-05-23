台中青農初長成 捐250台斤玉米助弱勢

2018-05-23 16:37

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市府農業局輔導台中市后里區的有機蔬菜集團栽培區，配合台中市青年加農政策，輔導第三屆青年加農學員許俊宏，學習有機栽培管理，種植具有高花青素的新品種黑寶玉米，將採收250台斤玉米全數捐給豐盛協會食物銀行，讓弱勢戶品嘗健康Q甜的玉米。

31歲許俊宏指出，軍旅生涯9年多，退伍後對未來茫然，因喜愛農業加入了青年加農，讓自己在學習過程還未收成的時候可以有一份補助津貼，可以專心的學習農事技術，一路走來特別感謝多名農業先進安排在有機專區實地操作學習及學長協助，才有第一次採收的成果，一起分享收成的喜悅。

台中市有機集團產區，是由台中市政府農業局輔導成立的有機農業專區，本著回饋市民的精神，照顧在地弱勢團體，在社會福利回饋上目前園區經營團隊，供應給后里區耕水小子、豐盛協會食物銀行、關懷據點、后里慈濟共食廚房，享用后里在地生產有機蔬果。

台中市青年農業發展協會理事主席陳冠宇指出，農業局提供有機蔬菜園區土地，園區已經有4甲半土地活化進行生產，目前規劃種植根莖、果菜、葉菜、香草等作物，歡迎大家來參觀。沙鹿果菜運銷合作社理事主席童育賢指出，青年加農政策對於想要從事農業生產工作的青年農友是一個利多，讓青年加農學員皆可有機會在台中在地農場學習。

善禾農業發展協會總幹事賴明岐說，農業在舊思維裡一直處於弱勢，要翻轉農業模式的第一個首要點即為將受助的手心轉個方向，成為施助者。知足耕食，農創新世代！