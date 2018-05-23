基隆市立醫院將轉型長照醫院

2018-05-23 15:44

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議員形容市立醫院「四不像」，不像醫院也不像診所，其實市醫的護理之家和復健「很夯」，建議經營慢性專科醫院。衛生局長吳澤誠說，市醫將擴建護理之家、呼吸照護病房與失智照顧家屋，慢慢轉型長照醫院。

基隆市立醫院今年5月和基隆長庚醫院簽約合作，長庚每週派10名醫師至市立醫院看診，包含一般外科、整形外科、骨科及復健科等8個專科門診，民眾在市醫接受長庚醫師看診服務，若有必要進一步檢查時，可轉診長庚，省下掛號費及部分負擔。

不過市議員今天審查衛生局推廣長照C級服務據點設施改善計畫，追加3537萬元預算時，認為基隆市老人越來越多，要求市立醫院擔負起老人照顧責任。

議員莊錦田指出，市立醫院營運不像診所也不像醫院，其實市醫護理之家和復健很夯，護理之家都排不進去，很多老人都可市醫看病、拿慢性病的藥，建議市醫好好經營為慢性病醫院。

此外，議員張耿輝、林明智和連恩典等人認為，長照C級據點是衛生保健第一線，但病床、醫療和專專業人員不足；很多失能長者不是送養護中心就是請外勞照顧，住養護中心1位老人3萬5000元起跳，經濟壓力讓民眾喘不過氣來，為了照顧老人要經常加班、打好幾份工，建議市府興闢公有養護中心或是酌予協助，減輕一些負擔。

衛生局長兼市醫代理院長吳澤誠說，市醫除了與基隆長庚合作，加強醫療群，未來也要擴建呼吸照顧病房、護理之家，失智照顧團體家屋也在申請中，將大幅提升復健能量，也會連給7區復能站，慢慢轉型為長照醫院。

吳澤誠說，基隆市老人約5萬6000多人，失能的約1萬2000人，現在居家或社區接受長照的有2600人，機構養護的約2000人，申請看護的3600人，各區衛生所將改為C級服務據點，提供健康促進服務、喘息與臨托功能，各區衛生所將改建友善老人環境。