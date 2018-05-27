天天吃好料》鳳林茂記小吃 重慶小麵麻辣上桌

茂記小吃的麻辣麵就是重慶小麵，花椒香加上大份量的麵，飽足感十足。（記者花孟璟攝）

2018-05-27 09:15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮客家人最多的鳳林鎮，曾經出名的客家人古早味「雜菜麵」已後繼無人，反倒是專賣「川味」的「茂記小吃」走紅，掌勺的四川重慶老闆娘把家鄉味端上桌，道地的四川炸醬麵、麻辣麵，飄著花椒香，重口味的麵食恰好對上客家人的胃，麵店早上5點半開門，就有西瓜農來吃早餐，中午時段更是人氣旺！

花蓮大西瓜五月中旬起陸續上市，西瓜產地鳳林鎮不少瓜農每天大清早的第一餐，會到鳳榮地區農會對面的一家不起眼小麵店「茂記小吃」點一大碗麵當早餐，大碗乾麵份量超過半斤，對於每天搬西瓜裝箱、出貨的農民來說，大量流汗的重勞動者最需要的是吃得飽、有鹽分！

茂記小吃主打麵食，麵條可選意麵、油麵或拉麵，店內招牌的「麻辣麵」，其實就是這幾年台灣很紅的「重慶小麵」，搭配上獨門花椒辣醬汁、燙青菜及3大片豬肉片，份量跟口味都令人滿意。嫁做台灣媳婦的鄭華書市四川重慶出生、新疆長大，6年前因想念「家鄉味」開了小吃店，花椒、辣椒都是從四川老家帶來，配合台灣人口味調製得溫和一點，客人都很喜歡！她說，最受歡迎的就是麻辣麵、炸醬麵跟餛飩，本地鳳林人比較偏愛榨菜肉絲麵，最近還有新的四川牛肉麵。

早餐時段有農民、工人光顧，接近中午最忙碌，店門口等外帶的顧客不少！顧客張小姐：「這裡辣椒非常好吃，是道地四川辣醬，很多外地人、鳳林人都一定要來吃！」另一位從台北來的客人說「他內湖直奔回來老家鳳林，一定要吃這茂記麵店，非常好吃，因為菜單內容太多，每一種都點」。另一位鳳林媽媽也推薦，四川擔擔麵、麻辣麵、紅油抄手、傻瓜麵都很棒。

3年前從鳳榮地區農會退休的61歲老闆黃良淦，現在是專職跑堂兼洗碗工，在店裡端麵、清理桌面、洗碗手腳麻利；攤位前老婆煮麵、老公負責端麵洗碗，兩夫妻賣麵「愛相隨」，畫面令人動容。他說，自己不懂吃的「都是老婆處理」，他負責洗碗、收攤子，直呼「賣麵比農會上班還累」，但「我一定要支持她啦」。他說，每天只做到下午2點，晚餐沒有賣「不然要累垮啦」。

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