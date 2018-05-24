氣墊粉餅是細菌開轟趴的地方？專家告訴你問題其實是這個

許多專家學者都告訴大家不要使用氣墊粉餅，但原因是什麼你知道嗎?（圖片由Dr. Ivan 6授權提供使用，以下皆同）

2018-05-24 11:25

〔影音新聞／綜合報導〕對於底妝產品的選擇，許多專家學者都建議不要選擇氣墊粉餅，因為它的設計特別容易引起細菌滋生。但這個建議是真的嗎？Youtube頻道Dr. Ivan 6就找來市面上四種不同型態的底妝產品，粉餅、粉底液、粉霜、氣墊粉餅來進行細菌測試，連續使用30天但不清理粉撲，看看究竟會發生什麼事。

▲圖片從左至右分別為粉餅、粉底液、粉霜、氣墊粉餅。

將連續使用了30天的粉底拿到實驗室進行培養之後，就能看到如上圖的成果。實驗結果顯示，粉餅及粉底液幾乎沒有細菌產生，而開放瓶口的粉霜及氣墊粉餅則是出現了大量的細菌菌落。因此可以得知，乾粉類的產品相較含水含油的產品更不易孳生細菌，開放瓶口、粉撲會回頭沾取的產品較適合細菌生長，而同時含水含油，又是開放瓶口、粉撲重複沾取的氣墊粉餅，更是細菌開轟趴的絕佳場所。