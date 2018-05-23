搶教師！東莞學院來台以餐敘為名 實則舉辦面試

圖為中國東莞職業技術學院。（取自東莞職業技術學院官網）

2018-05-23 07:12

餐敘為名 27日舉辦面試

〔記者鍾麗華、林曉雲／台北報導〕中國祭出對台31後，招募台灣博士與台師動作轉趨積極。中國上海與福建省上月已分別在當地舉辦大型「招台師」活動，東莞職業技術學院更侵門踏戶，該校黨委書記27日將率隊來台，以餐敘為名，實則舉辦面試活動，還標榜「薪資無上限」。這也是中國學校首度在台舉辦攬（搶）才活動。

申請來台資料 無此行程

不過，陸委會副主委邱垂正表示，東莞學院申請來台資料並無此行程，政府會再洽邀請單位確認，而中國大陸人士來台若有未經許可活動，會依法查處，最重可要求立即強制出境。教育部表示，中國的學校來我國搶招人才，我國學校如有居間仲介或合作，均已違反兩岸人民關係條例，其他相關政府單位已依法進行調查。

東莞職業技術學院將在27日於台北王朝大酒店舉行徵才，雖然表面為餐敘活動，但卻要求參加者攜帶個人履歷與資料到現場，活動除有學校介紹，還以教育經驗分享與餐敘夾帶面試，該校資料也表示，「會後依照學校程序和許可權辦理手續，就可簽訂合約」。

薪資無上限 擬招募19人

該校開出17科系招聘19名台師，宣稱教授年薪人民幣36萬元（約台幣169萬餘元）、副教授31萬元（約台幣145萬餘元）、博士28萬元（約台幣131萬餘元），且附註「薪資無上限、優秀人才一事一議」，每學期可報銷一次回台的機票費用。

據了解，該活動相當低調，擔心引起台灣官方注意，因此並未透過媒體廣告與人力銀行宣傳，而是承辦單位從上週開始，透過熟識的人際網路發放相關資訊，並刻意避開使用「人才招募」等字眼。

承辦人員坦承，招募作業時間僅短短兩週，餐敘邀請人數不多，估計不會超過30人，「以餐敘形式讓大家彼此認識，這並不算是一場面試大會」。雖然校方要招19人，但若台灣民眾赴中任教意願強，招募人數會再增加。