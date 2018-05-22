列管建築停擺無修繕 議員批：都發局失能、無作為

大安區信義路四段的世青圓形大廈防護網還在，可看到磚頭掉在網上。（陳孋輝提供）

2018-05-22 23:12

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市有許多老舊房屋外牆飾面剝落，台北市議員陳孋輝今在議會質詢時質疑被列為有潛在危險、明顯剝落的建築物並任何無改善，都市發展局未盡監督之責，痛批都發局失能、無作為。都發局建築管理工程處長張明森受訪表示，將持續發函督導，若未改善就會照建築法77條開罰。

台北市若有老舊外牆飾面剝落，將由都發局建管處委託專業人員到現場勘查認定建築物外牆剝落程度，依危害評定等級，C級為建議輔導修復、D級有潛在危險、E級有明顯剝落，D級與E級都需施作臨時安全防護措施。

陳孋輝發現，台北市有多處被列為D、E級的建築物，未在預定時間完成修繕，甚至無防護設施。陳表示，大安區信義路四段的世青圓形大廈在105年11月修繕完畢，還向建管處領10萬4640元的補助，結果現在不但防護網還在，甚至可看到磚頭掉在網上，根本不該給補助。

張明森受訪表示，議員提到的建築物大多都卡在住戶整合的問題，部分住戶不願付修繕的費用，針對這部分會持續發函監督，若仍未改善就會照建築法77條開罰，以6萬起跳，至30萬為止。至於陳質疑世青圓形大廈未完成修繕卻領補助，張解釋，世青圓形大廈當時是緊急補助，先處理快掉的磁磚，並非是完整修繕的費用。