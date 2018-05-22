週三鋒面南下 要留意局部短暫陣雨

明日一道微弱鋒面南下，溫度略降，需留意局部短暫陣雨。（資料照）

2018-05-22 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕明（23）日一道微弱鋒面南下，溫度略降，偶有陣雨，這波鋒面移動速度快，最快在明天深夜就會離開台灣上空。

根據《天氣風險公司》指出，這道鋒面過後，溫度會大幅上升，週四、五開始到週末，又會回到炎熱的夏季型態，台北盆地可能再攀35至37度高溫。

降雨部分，根據《中央氣象局》預測，明天東半部地區及金門、馬祖有短暫陣雨、局部大雨或雷雨發生的機率，北部地區也有局部的短暫陣雨或雷雨，外出需攜帶雨具備用。中南部地區受鋒面影響相對較小，主要以午後局部的短暫雷陣雨為主。

溫度部分，根據《中央氣象局》指出，明天東北風略增強，北台灣氣溫稍降，不過仍有31、32度左右高溫，感受上並不明顯。中南部達33、34度，仍是高溫悶熱天氣型態。

至於海象部分，根據《中央氣象局》指出，因鋒面通過影響，明（23日）晨起至晚間，台灣北部、東北部、東南部海面風向及風力將有變化，風向會由偏南風轉為偏北風；台灣北部（含釣魚台海面）、東北部、東南部海面及台灣海峽北部，平均風力將增強至6級，雷雨區最大陣風9級，船隻需注意。

空氣品質部分，根據行政院環保署空氣品質預報，明日中部、雲嘉南以及馬祖為橘色提醒，敏感族群需留意；北部、竹苗、高屏、宜蘭、澎湖、金門為「普通」等級；花蓮為「良好」等級。

紫外線部分，根據《中央氣象局》指出，除連江縣紫外線指數達高量級外，其餘縣市地區均屬過量等級，須注意防曬，10至14時最好不在烈日下活動。

明日東北風略增強，北臺灣氣溫稍降，不過仍有31、32度左右高溫。中南部達33、34度，仍高溫悶熱。（圖擷自中央氣象局）

明日除連江縣紫外線指數達高量級外，其餘縣市地區均屬過量等級，須注意防曬。（圖擷自中央氣象局）