八八風災媽媽教正向思考 如今女兒成為「總統教育奬」得主

二水國中學生傅郁琪獲總統教育奬殊榮，右為媽媽蔡慧娜，左為校長陳靜宜。（記者顏宏駿攝）

2018-05-21 22:39

〔記者顏宏駿／彰化報導〕10前的「八八風災」強襲高雄旗山地區，大水奪去蔡慧娜的家園，她帶著1子3女回到彰化娘家二水重啟人生，「弱勢家庭」如影隨形跟著她們，她為了讓3女1子受教育，做農工、賣自種青菜、端餐盤，10年過去，如今就讀二水國中的么女傅郁琪甫獲得107學年度「總統教育獎殊榮」，大女兒也錄取正式老師。

蔡慧娜教養孩子有一套，小女兒傅郁琪在國小時，不滿被班導派任長期掃廁所，被同學笑稱「萬年廁所所長」，回家向她哭「我被霸凌」，但媽媽反過來安慰她，「因為辛苦，老師才倚重妳，這不是霸凌，把廁所掃乾淨，吿訴老師，以後清潔劑都媽媽出」。蔡慧娜用正面思考、同理心，教出小孩獨特的人格。

八八風災，改變了傅郁琪的人生，她說，她是家中老么，上有2個姊姊，1個哥哥，大水淹到一樓，他們被「趕」到樓上避難，水退了，才是災難開始，爸爸所有賺錢工具都報廢，媽媽鼓勵爸爸原地「重新開始」，但面對龐大的債務，爸爸覺得完全沒有希望，從此爸、媽分隔兩地，爸爸音訊杳然。

媽媽蔡慧娜說，他原本想在旗山地區當女工，但先生無意再繼續汽車修配廠生意，她開著小貨車載著4名子女一路哭回娘家，從此刻起，拉拔4小孩的經濟重任全落到她身上。

她說，為了籌教育費，清晨5點就到鄰鄉溪州當農婦工，傍晚下班再到斗六牛排館端盤子，後來種田種出興趣，她用阿爸僅有的五分地種火龍果、玉米、甜椒，菜金菜土，為避免中間商剝削，他自己到二水菜市場直接販售。

「中低收入戶」的標籤如影隨形貼在傅郁琪身上，傅郁琪說，就讀國小時，她一連2年掃廁所，同學封她是「所長」，她返家告訴媽媽被老師和同學「霸凌」，媽媽教她轉念、正面思考。

談起這段往事，蔡媽媽不禁潸然落淚，她説，她不知老師的心思，但能怎麼辦，廁所難掃，只要我的孩子能掃乾淨，這都是值得鼓勵，既然老師決定了，「我們就接受，至於送清潔劑，只是讓老師知道，媽媽已知道女兒長期被指派掃廁所，也讓同學不要再取笑女兒。