中興最狂校園餐廳新命名票選 舊稱「圓廳」再出線

中興大學改建舊學生活動中心餐廳有如美食街，還有「最狂校園餐廳」之稱。（圖：興大提供）

2018-05-21 20:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學日前改建舊學生活動中心餐廳並舉辦命名票選，但最終出線名稱仍是舊稱「圓廳」，命名活動引質疑；校方強調，已往中心餐廳並無正式名稱，師生慣稱「圓廳」，票選結果顯示慣稱較受支持，算是正式命名，校方尊重最後票選結果。

中興大學改建學生活動中心餐廳，將原僅有一家自助餐及餐廳改為如同美食街，招商引進知名超商、連鎖潛艇堡、咖啡店等店家，學生餐飲選擇變多，3月底試營運，還吸引部落客以「最狂校園餐廳」介紹。

校方考量學生餐廳有新氣象，為落實校園民主與自治的精神，並增加學生參與感，特地舉辦「興大圓廳（學生活動中心）餐廳命名票選」，3月徵件，4月初舉辦網路投票，最近校方公布票選及命名結果，以「圓廳」獲最高票出線。

但結果揭曉後，有學生與網友均質疑「有辦跟沒辦一樣」；還有校友投書指出，最終獲選名稱「圓廳」跟舊名一模一樣，比科技部替新打造新的海研船命名徵選結果「新海研船」還不如，連新字都沒有加，質疑命名活動意義何在。

校方指出，命名徵件共吸引154件投稿，評選委員經3輪評選後，選出7件開放網路投票，網路投票數共2217票，結果由「圓廳」以680票最高，遙遙領先其餘名稱出線。

校方指出，師生慣稱的圓廳其實並非學生活動中心餐廳的正式名稱，校方公告比賽辦法並依規劃時程舉辦評選與投票，或許如同投稿者所言「圓廳就是圓廳，歷久彌新」，若多數參與活動者，都表達對原有名稱的偏好或支持，校方必需尊重並接受投票的結果，畢竟校園民主與自治精神關鍵在於程序而非結果。