農博祕境！水生植物展現生態之美 顏色鮮豔翠鳥也是常客

2018-05-20 23:35

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園農業博覽會已於5月13日閉幕，除了靜態展延至6月3日，農博園區內有1塊面積達2公頃的生態池公園，全年開放，草地平順又厚又軟，水生植物正展現最棒的景觀，沿水岸草坡的梭魚草更盛開紫色花海，可惜知道的民眾不多，堪稱農博祕境；其實在太陽較小的時候，生態池公園不僅適合席地而坐享用野餐，大面積的草地也適合汪星人來此奔跑，共度歡樂的午後時光。

農博生態池公園位於農博園區最北端，介於光電埤塘、快樂牧場中間，去年農博試營運已先完成雛形展出，但是水生植物較少，主要先做池體和跨橋，今年市府工務局投入1500萬元，將生態水池升級，加入豐富的水生植物和高品質草皮養護。

生態池的水源是來自光電埤塘，工務局引取埤塘水源建造大小2個生態池，擴大了埤塘水資源效益，且埤塘池底利用桃園台地特有的紅土做晶化，使水池更具生態性。

工務局景觀暨防災科長高必嫻表示，生態池內的水生植物達20種，依季節不同呈現不同主題花色，春天主題是鳶尾，夏天、秋天是蓮花，冬天會有滿池紅色的滿江紅。除了這些季節主題花色，還有曾經瀕臨絕種的台灣萍蓬草，可入菜的黃花藺，以及紫花耀眼的梭魚草等，全年都有不同花色可欣賞，由於生態性高，吸引各式鳥類到訪，顏色鮮豔的翠鳥更是生態池常客。

農博活動已閉幕，工務局仍持續維護生態池公園，為了展現高品質草地，利用機械進行草地養護，包括使用背負式、汽浮式、乘坐式3種不同型式除草機，以精準控制修剪高度，利用自動鋪砂機補砂以提高草地平整度，視人為使用踐踏程度啟動打洞機等，更打算明年的農博增加些許燈光，屆時夏天晚上在此休閒應該會很涼爽、很棒。