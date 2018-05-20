福隆創意沙雕賽20組好手較勁 殺手鐧「棋」高一著奪冠

福隆國際沙雕藝術季19、20日一連2天進行「國內創意沙雕大賽」，選手以「象棋」角色為題材發想；圖為第一名的殺手鐧隊，與奪冠的「仕」沙雕作品。（圖為交通部觀光局東北角風管處提供）

2018-05-20 20:50

〔記者俞肇福／新北報導〕東北角福隆國際沙雕藝術季19、20日一連2天進行「國內創意沙雕大賽」，集結國內20組沙雕好手在金沙棋盤上展開沙雕大賽，今年以「象棋」角色為題材發想，選手雕出象棋意象；比賽結果第一名由殺手鐧隊以作品「仕」奪得，第二名為熊掌隊以作品「馬」奪得、第三名福隆旅行者1隊以作品「相」奪得，前三名分別獲得獎金3、2、1萬元。

第11屆「2018年福隆國際沙雕藝術季」由交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與麗寶集團福容飯店共同主辦；東北角管理處遊憩課長吳慶福說，象棋沙雕賽評分標準看創意與主題是否符合、場地整潔等5項，抽到哪個角色，各自發揮創意，雕出代表意象。

獲得第一名的殺手鐧隊成員尤志瑛說，頭一次參加福隆沙雕賽，沒想到能拿到第一名，有點不敢置信，至於獎金3萬元，還沒想到如何使用。

今年福隆沙雕活動主題「金沙奇航-愛與勇氣的冒險之旅」分為主題沙雕區、國際沙雕區及國內沙雕區，有13國28位沙雕師們及國內好手們協力共創76座沙雕，精彩展出至7月15日。另一場盛事將在6月16日舉辦「百人沙雕-福隆沙雕列車教學觀摩體驗活動」，歡迎大家前往東北角旅遊創造共同記憶。

福隆國際沙雕藝術季19、20日一連2天進行「國內創意沙雕大賽」，選手以「象棋」角色為題材發想；圖為第二名的熊掌隊及作品「馬」。（圖為交通部觀光局東北角風管處提供）