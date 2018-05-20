有心就做到！中風老夫妻攜手跑完3公里

陳研阿公與陳洪梅阿嬤，夫妻倆攜手完賽，拄著拐杖走完3公里路跑行程。（記者張聰秋攝）

2018-05-20 12:44

〔記者張聰秋／鹿港報導〕好感人！第4屆「愛愛老寶貝 弘揚孝道」I Love Learn 公益路跑活動，今天在鹿港鎮舉行，年紀最長的89歲陳研阿公與86歲的陳洪梅阿嬤，夫妻倆攜手完賽，拄著拐杖走一段路再坐輪椅被推一段，走走、坐坐，1個小時完成3公里路程，抵達終點瞬間，現場掌聲如雷，連老夫妻們萬萬也沒想到，自己竟然成功達陣！

阿公陳研開心地說，這麼快一下子就走完了，原來3公里不遠！阿嬤陳洪梅說，能跟家人一起參加戶外活動，曬曬太陽、流流汗，很快樂！

陳研夫妻是在兒子陳忠正和孫子陪同下，祖孫三代一起完賽，陳忠正說， 一開始父母聽到3公里很遠不想參加，他一直說服，累了也可以坐著輪椅被推著走，父母才點頭，他看著父母完賽臉上露出的笑容比父母們還高興。

老夫妻先後中風不良於行，陳忠正積極協助父母復健，更常年鼓勵父母參加當地外埔社區據點活動，甚至每週四、六、日都會回到福興鄉陪父母參加據點活動，更曾陪伴父母參加過弘道老人福利基金會舉辦的重陽健走活動，這過程中，他發現父母因而受到鼓舞，現在都可以拄著拐杖自行行動。

陳忠正表示，父親中風後難免都會出現自怨自艾的心情，為讓父母有生活重心和目標，他一直鼓勵父母要走出去，多參加社區據點活動。

活動吸引3000多人參加，不乏外縣市而來，福興鄉日新國小師生73人組隊完賽，他們穿著制服路跑很顯眼，校長林惠敏表示，校方鼓勵6年級畢業生參賽，完成路跑作為自己送給自己的畢業典禮。畢業生莊筑云完賽後直呼，難得體驗經驗，真的很棒。

除此之外，彰化縣肢體傷殘協進會也有2對坐輪椅的夫妻檔會員完賽，他們說，520這天不僅愛相隨，一起用電動輪椅完成這場愛的路跑，活動讓他們更能領悟出「有心就做到！」