國中會考社會科 桃園10糊塗考生違規

2018-05-19 10:46

［記者謝武雄／桃園報導］今天是國中會考第一天，早上進行社會、數學考試，桃園考區2萬3515人應考，社會科缺考206人，缺考率0.876%，到考率99.124%，試場雖無重大舞弊、違規情形傳出，但仍有糊塗考生攜帶行動電話發出聲響等違規情形共有10件，將送試務中心討論違規記點情形。

今天第一天國中會考，上午考社會、數學，下午則是國文、寫作測驗，到下午4點40分結束，明天則考自然、英語（閱讀）、英語（聽力），上午一口氣將三堂考試考完，結束時間為中午12點30分。