一起來讀書吧！彰化小童製芒果青助賴索托小童就學

新生國小六年級學童趕在畢業前製作「芒果青」，希望幫助賴索托兒童完成教育。（記者陳冠備攝）

2018-05-19 00:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕施比受更有福！非洲國家賴索托有不少家庭無力幫助學齡童就學，彰化縣芳苑鄉新生國小發起國際救援計畫，自製「芒果青」義賣，希望能籌募到8400元經費，幫助賴索托女童Lindeka整年度的學費。校長鄭麗雅表示，自製芒果青原本是畢業生課程傳統，這次將傳統分享成大愛，讓畢業生留下難忘的回憶。

鄭麗雅說，校園內有5棵30多年的土芒果樹，每當接近夏季時，果樹即結實累累，因此從10多年前，年度畢業生就會製作「芒果青」給學弟妹吃，為離校前留下酸甜回憶，近年學校力行國際教育，去年首度將芒果青舉行義賣，幫助非洲孤兒小象，結果獲得學生們熱烈迴響，今年再透過世界展望會，認養一位非洲國家賴索托女童Lindeka未來就學學費，盼無後顧之憂完成教育。

鄭麗雅也說，這次跨海資助Lindeka讀書經費，每個月需700元，1年就要8400元，為了能早日籌得經費，6位六年級生近日一到下課時間，就拉著老師們去採青芒果，並由總務主任帶領製作芒果青，以每盒50元義賣，在校友與地方家長捧場下已募集5000多元，有信心能順地完成目標。

學生陳妍均說，很開心能參與幫助Lindeka活動，還與同學們將這次義賣過程畫成繪本，讓畢業回憶不留白；朱家珮說，新生國小是偏鄉小學，因此常接受外面叔叔阿姨幫忙，才有辦法上才藝課程，這次當我們我們有能力時，當然義不容辭要有所回饋，把芒果青賣完後，覺得辛苦是值得了。