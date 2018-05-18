桃園2萬515人拚會考 177身心障礙考生

2018-05-18 21:52

［記者謝武雄／桃園報導］107年度國中教育會考明、後天（19、20日）登場，今年桃園考區報名人數達2萬515人，除了身心障礙考場有177名考生安排在桃園特教學校應考，其餘考生則就近在全市19所高中、職應考，主辦單位今天下午開放考生查看考場，其中，在桃園特教學校共設38間特殊試場，會考時還會安排救護車、醫護人員全程待命。

桃園特殊教育學校校長許唐敏說，舉凡身體病弱、行動不便、聽覺障礙、視覺障礙、妥瑞氏症、自閉症、腦性麻痺、學習障礙、突發傷病、情緒行為障礙等都可申請至特殊試場應考，特殊需求類別包括延長作答時間、放大試卷、視障報讀軟體應用程式、電腦作答、獨立試場，共安排58位監考老師。

今天有不少考生查看試場，教育局也建議考生提早出門，以免碰到塞車、導致遲到無法應考的情形發生，尤其是未查看試場的考生最好早一點出門，到了學校以後，才有時間找試場。

教育局歸納考生常見違規行為，包含提前翻閱試題、於考試時間內攜帶非應試用品、行動電話及電子表發出聲響等情形，為避免違反試場規則而影響考試結果，建議考生應於考前熟悉簡章相關規定，並遵守試場規則。

依簡章規定，違反試場規則情形共有3類，分別是嚴重舞弊行為、一般舞弊或嚴重違規行為及一般違規行為，分別可處以取消考試資格、不予計列等級及違規記點等方式處理，其中，違規記點每記一點在將扣減會考總積分0.33分，兩點扣減0.66分，其餘依此類推。

國中教育會考成績占免試入學超額比序積分的33分，包括國文、數學（含非選）、英語（含聽力測驗）、社會、自然等五科共30分，寫作測驗成績3分（4到6級分得3分、2到3級分得2分、1級分得1分），6月8日開放國中教育會考網路成績查詢，並於當天寄發成績通知單，作為學生後續參加免試入學超額比序之用。