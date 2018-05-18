新竹市立棒球場年底前拆除新建 議員關切

新竹市議會今定期會針對「新竹市立棒球場新建工程」進行市政考察。（記者王駿杰攝）

2018-05-18 14:28

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市議會今定期會針對「新竹市立棒球場新建工程」進行市政考察，市府工務處表示，配合前瞻基礎建設計畫，市立棒球場已報議會報廢通過，今年底前可進行場地拆除新建，將打造符合職棒需求的專業棒球場。

有議員關心目前棒球場的地段屬市中心黃金地段，原地重建可能造成嚴重交通問題，市府應該要有長遠目標，繼續尋找更好的棒球場地點，而之後新建的棒球場雖有3百個地下停車位，若球賽開打，仍會不足因應，市府應該要有配套措施。

另名議員則說，棒球場新建工程花費8億7千6百萬元經費，為何只有局部改建？另外，新的棒球場規劃一萬個觀眾席，市府應注意廁所的通風採光，不要因觀眾人次過多，廁所無法負荷造成異味。

工務處長陳永源指出，直接原地打造全新的棒球場，需要很高的經費，目前市府持長遠方向，會持續尋找更適合的場地，但要找一個新場地，光是都市計畫變更就需要3至5年，土地取得可能要10年，將耗費大量時間經費，因此原地重建是最佳方案。另外，市府會注意廁所採光通風設置，整個工程預計於2020下半年完工啟用。

交通處長倪茂榮指出，市府團隊有針對棒球場原地重建進行交通特性調查，據統計，大部分的賽事將有7成的觀眾入場，騎機車佔7成，開車佔1成，剩下的2成以步行或單車為主。

倪茂榮說，據調查，新竹的棒球賽事都在非尖峰時段，很多年輕族群會結伴而行，未來球場有3百個停車位可供使用，若發現滿場的狀況，市府也會配合接駁計畫等措施因應。