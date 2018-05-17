屏科大校園徵才博覽會 120家廠商開出2500職缺

學生當場面試。（圖由屏東科技大學提供）

2018-05-17 18:38

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東科技大學今天（17日）舉辦「勇往職前，創薪自我」2018校園徵才博覽會，活動由勞動部勞動力發展署高屏澎東分署補助推動，共有120間廠商，提供約2500個職缺，吸引應屆畢業生踴躍參加。

屏科大校長戴昌賢表示，屏科大學生的特質是服務態度好，非常打拚，深受企業界喜愛，現在數位化發展，許多人會利用求職網站應徵工作，但徵才博覽會能讓企業及應徵者面對面接觸，可讓學生了解社會趨勢，也能讓企業快速找到所需的新血。

今天有將近20間上市櫃公司到該校徵才，包含上銀科技、正新橡膠、台灣卜蜂、大江生醫、大成長城、華泰電子、王品餐飲集團、瓦城泰統、華東科技、夏都國際開發、東哥遊艇、東捷科技、福壽實業等知名企業，全場共計120個廠商，提供約2500個職缺。

今年廠商開立相關獸醫職缺近200個，該校比照去年於獸醫學院設立獸醫徵才專區，並於現場辦理廠商說明會，邀請連鎖動物醫院與中央畜產會直接獸醫系學生進行就業與實習媒合。

會場也有時尚與設計管理系老師陳秀足帶領學生闢「開運修眉專區」，協助學生面試妝容裝扮，提升學生求職運勢。