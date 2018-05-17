高三女罹患糖尿病 錄取營養系想利己利人

私立二信高中曾郁潔罹患第一型糖尿病，每天需打四針胰島素，因為糖尿病，讓曾郁潔立志要當營養師，照顧自己照顧別人；大學個人申請放榜，曾郁潔錄取台北醫學大學保健營養系。（圖為劉宥佑提供）

2018-05-17 18:47

〔記者俞肇福／基隆報導〕私立二信高中曾郁潔國一時發病，全身癱軟送醫，確診發現是第一型糖尿病，開始了控制飲食、一天打4次胰島素的辛苦日子；曾媽媽劉宥佑不捨孩子為病所苦偷偷落淚，曾郁潔沒有怨天尤人，反而安慰媽媽，也因為罹患糖尿病，讓曾郁潔對營養學感到濃厚興趣，這次錄取台北醫學大學保健營養系，未來希望當營養師，照顧自己也照顧別人。

劉宥佑在二信高中擔任商業經營科老師，曾郁潔發病時，在醫院住了1個月，期間學會如何注射胰島素；劉宥佑說，當女兒第一次學習拿針打胰島素時，她這個做媽媽的心是揪著的，可是女兒十分勇敢面對，還反過來安慰她。

劉宥佑說，女兒回到學校後，剛開始不想讓同學知道，她都躲到廁所打胰島素，後來班上同學關心讓女兒釋懷；劉宥佑說，女兒後來讀高中時，因為罹患糖尿病而對營養學系有了興趣，這次選填志願填台北醫學大學保健營養系，希望能從學習中，找到如何在食物中照顧自己與家人健康，進而照顧周遭的人。