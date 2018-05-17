大學個人申請放榜，虎尾高中準台大新生12人破紀錄，各國立大學人數也創新高。（記者廖淑玲攝）

2018-05-17 13:19

〔記者廖淑玲／雲林報導〕大學申請統一分發今天放榜，虎尾高中再加4人錄取台灣大學，該校準台大新生多達12人，打破歷年紀錄，其中一人還是台大醫學系校繁星全國榜首，成績耀眼，讓人刮目相看。

今天大學申請統一分發放榜，虎尾高中周家伃錄取台大獸醫系、洪子祐、吳甲乙台大電機工程系、朱灝宇台大農業化學系，加上先前多元入學已放榜名單，截至昨天虎高已有12人次、5人考上各校醫學系，其中吳婷茹是台大留學系；12人考上台大，其餘錄取臺大、清大、交大、成大、政大等知名國立大學的學生達318人次、175人。

虎尾高中校長薛東埠恭喜已錄取心目中學校的學生，也感謝老師及學生的努力付出，考出今年的好成績，令全校師生與有榮焉，且陸續放榜中，若不滿意者還有大學指考可拼，為所有孩子加油。

虎高錄取醫學系有吳婷茹台大醫學系全國榜首、台北醫學大學、長庚大學、輔仁大學醫學系，王湘晴陽明醫學大學、中國醫藥大學、輔仁大學醫學系；謝承熹中國醫藥大學、高雄醫學大學醫學系；王建勳國防醫學院醫學系；吳柏諺台北醫學大學醫學系，另有8人次錄取中醫系、牙醫系或牙醫系。