最豐盛補給！白沙媽停在哪 香燈腳都有得吃

虎尾聖母聯誼會準備豐盛熱食款待香燈腳。（記者廖淑玲攝）

2018-05-17 13:08

〔記者廖淑玲／雲林報導〕白沙屯媽祖來囉！苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖昨天深夜起駕往雲林北港朝天宮徒步進香，今年預計36小時內抵達北港，數萬名信徒簇擁跟隨，展開8天7夜長征，雲林熱情信徒準備豐盛餐點，媽祖轎子停在哪，香燈腳都有得吃，保證吃得飽、吃得好。

根據拱天宮統計，今年報名參加進香信徒逾4萬人，較去年大幅成長50％，媽祖神轎一啟駕，萬人跟隨，雖然還未進入雲林縣境，虎尾聖母聯誼會300名會員早就做好準備，漏夜準備餐點及熱食供香燈腳享用。

虎尾聖母聯誼會的商家、民眾及義工為迎接白沙屯進香團，3天前就搭起帳蓬忙著準備各式美食，從備料、洗菜、切菜、烹煮等，今天提供羊肉、燒酒雞、香菇雞、白帶魚、水筍、炒米粉、炒麵、綠豆湯、仙草等十多道美食給信徒享用，還特別準備2000份素食料理款待大家，從彰化就一路送餐，媽祖轎停駐在哪，餐就送到那，一路迎接媽祖回到北港。

虎尾聖母聯誼會創會會長虎尾興中里長蔡忠化，妻子陳雪花指出，該會83年成立至今，年年組成伙食團、送餐車隊為媽祖送餐，還有信徒捐贈香蕉、玉米、芭樂各1000斤及新鮮羊肉、雞肉、魚肉，歷年來被信徒稱讚是最豐富的補給，沿途為隨香信徒補充體力，歡迎白沙屯媽祖回娘家。