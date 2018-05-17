端午連假高鐵263班有早鳥優惠 19日開放訂票

高鐵於端午連假列車，共263班有最低65折早鳥優惠，5月19日開放訂票。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2018-05-17 11:36

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵今日宣布，今年6月15日至19日端午節連續假期疏運期間，將加開南下48班、北上52班列車，5天共800班列車提供旅運服務，旅客可於5月19日凌晨0點起，透過超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，訂購端午節假期所需車票。

端午節假期疏運期間，高鐵仍維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，總計有263班次列車適用「早鳥優惠」，佔疏運期間總班次逾32％；旅客於搭車日前5至28日購票，就有機會享車票65折、8折或9折優惠，早鳥優惠適用車次表，旅客可上詳高鐵企業網站查詢。

另外，參考近期疏運期間旅客乘車狀況，及連續假期桃園站有較多入出境旅客乘車需求，高鐵公司表示，端午節假期疏運期間，特別規劃16班，車次編號介於3300至3349間，南下由南港站出發，停靠台北、桃園站（不停板橋）後，直達台中站並停靠台中以南各站；北上由左營站出發，停靠台中以南各站後，直達桃園（不停板橋）、台北、南港站的列車，提醒旅客乘車時，留意所搭乘車次的停靠站。

疏運期間仍適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案；「會員平日離峰優惠」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。