05/17 各報重點新聞一覽

行政院擴大發放育兒津貼，搶救少子化危機。（記者林惠琴攝）

2018-05-17 06:18

自由時報

育兒津貼 將擴至4歲

為解決台灣少子化的危機，行政院長賴清德昨宣布擴大發放育兒津貼。今年八月起，綜所稅率未達二十％的家庭，家長沒有領取育嬰留職停薪津貼，以及小朋友未接受公共或準公共化服務者，每月可領兩千五百元，即一年將可領三萬元補助，第三胎以上每月再加發一千元。明年八月起，發放對象還將由目前零到二歲延長為零到四歲。

詳見育兒津貼 將擴至4歲。

北市長選舉 民進黨參戰

民進黨是否自提台北市長人選紛擾逾半年，答案昨天揭曉，正式宣告與無黨籍的台北市長柯文哲分道揚鑣。民進黨選對會昨決定自行提名，不再與柯文哲合作，建議黨主席蔡英文啟動徵召程序，若要接受民進黨徵召，就要加入民進黨，最快五月底前確定人選。

詳見北市長選舉 民進黨參戰。

孤兒成分局長 13歲工讀養自己

體態壯碩、貌似網紅「館長」的南投縣警局仁愛分局長金秋華，出身比年少喪父的館長還坎坷，金秋華十歲喪父，十三歲又不幸喪母成為孤兒，但他不向命運低頭，白天當工人、晚上讀補校，半工半讀考上警專，如今以五十一歲之齡當上分局長，為自己人生迎向新的挑戰。

詳見孤兒成分局長 13歲工讀養自己。

蘋果日報

決裂 綠徵召強將 柯力抗藍綠

民進黨和台北市長柯文哲正式決裂！民進黨選對會昨確認年底北市長選舉「啟動徵召，評估人選」，不再與柯合作，雙方分道揚鑣。選對會召集人陳明文盼在月底前評估出適當人選。柯則強調，四年前他推倒藍綠高牆只是開始，「若這次有兩黨候選人，我還可突破，才是台灣社會真正走出藍綠包袱」，他會把此次選戰當成再度騎單車挑戰一日雙塔，「太刺激了」！他並在答覆議員質詢會否落選後再打總統選戰時，信心十足說：「不會啦！我一定會當選！」

李宗盛娶嫩妻 秘婚三年 小26歲佳人素顏曝光

華語流行樂壇大師李宗盛吟唱情歌40載，《壹週刊》直擊李宗盛梅開三度，拍到33歲嬌妻千惠素顏照，《蘋果》獨家取得他和千惠在私人遊艇上摟肩的親密照。59歲的李宗盛情史豐富，2004年與香港天后林憶蓮離婚，他曾說不會再婚，近年感情生活低調神秘，如今身邊多了佳人陪伴，而他昨也入圍金曲獎最佳專輯製作人獎，堪稱喜上加喜。

聯合報

北市長選戰 民進黨自提人選「不排除賴清德、陳菊」

民進黨確定不禮讓台北市長柯文哲，年底台北市長選舉自行提名。民進黨選對會昨天決定，將啟動徵召提名程序，提名人選將待方案送中執會確認、徵詢有意願者後，經選對會討論決定，報請中執會通過，選對會召集人陳明文表示，希望月底前評估適當人選，代表民進黨參選台北市長。

美韓軍演惹惱北韓 川金會生變？

北韓副外長金桂官十六日發表聲明說，如果美國持續要求北韓「單方面」放棄核武計畫，北韓將重新考慮是否和美國舉行峰會。稍早北韓官方媒體抗議美國與南韓正在進行的聯合軍事演習，並突然取消原定十六日與南韓舉行的高階會談。

中國時報

踢開柯文哲 民進黨自己人上場

民進黨選對會昨確定，2018年台北市長人選將啟動徵召程序，自提人選，與台北市長柯文哲分道揚鑣。基層籲求總統府祕書長陳菊、行政院長賴清德等「強棒」納入評估人選，選對會共同召集人陳明文表示，「不排除」。

前2胎每月2500 第3胎每月3500！0到4歲 育兒津貼大加碼

政府砸錢拚生育，昨推出「少子化對策」，分為擴大育兒津貼 、托育服務，新手爸媽最有感的是加碼發放育兒津貼，未來家庭綜合所得稅率未達20％、未領取育嬰留職停薪津貼或接受公共或準公共化教保服務者，前2胎0～4歲幼兒每月補助新台幣2500元，第3胎加碼到3500元。