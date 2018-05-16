灰面鵟鷹有危險！八卦山赫見300公尺長超大型鳥網

彰化市八卦山第二公墓稜線遭違法架設超大型鳥網，長度達300公尺。（記者湯世名攝）

2018-05-16 21:33

〔記者湯世名／彰化報導〕搶救鳥禽！彰化、南投八卦山區為知名賞鳥勝地，此時又是灰面鵟鷹遷徙過境季節，卻也引起不肖人士覬覦架設鳥網，警方據報彰化市八卦山第二公墓稜線遭違法架設鳥網，今天會同縣府農業處人員趕抵現場，歹徒聞風逃逸，眾人赫見稜線上架設的捕鳥網竟長達300公尺，立即進行拆除，縣府憂心這樣的大型鳥網可能還有好幾座，將要求轄區鄉鎮市公所加強巡視管理，以遏阻違法捕鳥歪風。

包括彰化縣議員賴岸璋、縣議員參選人李寶銀、縣府農業處副處長郭至善及彰化警分局等單位人員，今天趕抵彰化市八卦山第二公墓勘查，眾人穿越無數個墓地後抵達稜線上，赫然發現眼前架設大型鳥網，粗估高10公尺、長300公尺，綁纏繩線的手法相當專業，佈網設計可以升降，但鳥網上不見捕獲的鳥禽，研判歹徒已先一步取走鳥禽，聞風逃逸，農業處人員以鐮刀將綁在竹子上的繩索割除，大型鳥網、竹子應聲墜地。

警方強調，賽鴿賭金龐大動輒數億元，網鴿勒贖集團才會動起歪腦筋，通常捕獲賽鴿，勒贖價格為每隻3到5000元不等，中部包括苗栗、彰化及南投山區都是鳥網架設的熱門地點，但目前並非賽鴿熱季，不肖人士也可能鎖定過境的灰面鵟鷹或保育類鳥禽，捕捉後以高價販售。

郭至善指出，近年來非法架設鳥網捕捉賽鴿、野生鳥禽的情形已較少見，沒想到這次會在八卦山上發現如此巨大的鳥網，顯示非法捕鳥有捲土重來的跡象，今天先行簡易拆除，並行文彰化市公所承接後續將剩餘鳥網全數拆除及加強巡視管理，還給鳥群安全的天空。

他並強調，擅自架設鳥網獵捕類野生動物，將依違反《野生動物保育法第19條》處6萬元以上、30萬元以下罰金，獵捕保育類野生動物，則將處刑法6月以上、5年以下有期徒刑，併科20萬以上、100萬元以下罰金，呼籲民眾切勿以身試法。

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彰化市八卦山第二公墓稜線遭違法架設長度達300公尺的超大型鳥網。（記者湯世名攝）

彰化市八卦山第二公墓稜線遭違法架設長度達300公尺的超大型鳥網，稽查人員以鐮刀拆除。（記者湯世名攝）

彰化縣政府農業處副處長郭至善將綑綁在竹子上的繩索解開，拆除鳥網。（記者湯世名攝）

彰化市八卦山第二公墓稜線遭違法架設超大型鳥網，縣府警方人員今天走小徑前往勘查。（記者湯世名攝）