台南「一見雙雕」！沙雕展易地免門票 結合3D彩繪村吸客

今年的「一箭雙雕」沙雕展，將從馬沙溝遊憩區移到馬沙溝北航道堤岸舉辦。（記者楊金城攝）

2018-05-16 20:53

〔記者楊金城／台南報導〕台南夏天年度盛事「一見雙雕」將在7月1日登場，為期兩個月，鹽雕展續在七股鹽山、台灣鹽博物館，沙雕展則首度更改地點，捨棄整修中的馬沙溝濱海遊憩區，將改到馬沙溝北航道的堤岸舉辦，沙雕結合馬沙溝3D彩繪村，又免門票開放參觀，預估將吸引觀光熱潮，不過，沙雕場地和遊客的安全維護要多費心。

雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦「一見雙雕」，去年總計有16萬多參觀人次。今年因馬沙溝濱海遊憩區、七股遊客中心都正進行內部整修，雲管處決定鹽雕在七股台灣鹽博館和鹽山舉辦，沙雕則移到馬沙溝北航道的堤岸，鹽雕展維持收費入場，沙雕展首次免門票，採開放參觀。

馬沙溝北航道緊鄰馬沙溝3D彩繪村，有36幅3D彩繪，離將軍漁港和台61線快速道路將軍交流道都僅數百公尺遠，交通便利，預估會掀起觀光熱潮。

此外，一年一度的七股海鮮節7月14日登場，台南市觀光旅遊局也在7月28日舉辦馬沙溝音樂節，串連夏天台南特有的濱海觀光季。

雲管處指出，沙雕將結合3D彩繪展出，以「走出虛擬、航向海灣」為主題，在北航道的海堤有6幅3D彩繪，航道旁的堤岸有8座沙雕，交通部觀光局的喔熊、嗨熊吉祥物都會出現，遊客可以一次欣賞沙雕及3D彩繪，也可再到馬沙溝3D彩繪村尋寶。

鹽雕主題展部分，七股鹽山有「鹽積木奇幻樂園」，首創積木工法結合花燈，以鹽打造積木視覺效果，人物用花燈呈現；台灣鹽博物館則有「鹽精靈誕生」的鹽雕展。