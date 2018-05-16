拚觀光！南投發行消費券 赴竹科行銷

南投縣觀光產業聯盟協會印製消費券，盼藉此吸引更多的觀光人潮及商機。（記者謝介裕攝）

2018-05-16 16:52

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣未被中央列入補助遊客旅遊行列之中，縣內觀光業者非但不氣餒，反而更加團結，今日在南投縣觀光產業聯盟協會號召下，共同印製面額100元的消費券，透過「百萬好禮大相送」活動，前往新竹科學園區行銷南投觀光，展現力抗觀光寒冬，一起向前衝的毅力及決心。

南投縣觀光產業聯盟協會係由南投縣民宿協會、大埔里觀光發展協會、南投縣旅遊公會及溪頭、杉林溪、日月潭、清境迄東埔、北港溪溫泉區等風景區業者共同組成的，發行的消費券每本面額100元20張，合計2000元，總共印製500本、總共100萬元的額度，使用期限從今年6月1日起至12月31日截止，只要以手機感應消費券上的QRcode，便可清楚了解配合的業者及可消費的場所。

南投縣觀光產業聯盟協會理事長林志穎指出，近2年來民眾旅遊型態不斷地在改變，尤其，竹科各公司福委會也比較少大規模人數出遊，而是由各部門員工自行選擇旅遊方式，以致1日或2日遊體驗旅程，深受民眾青睞，該協會遂充當縣內觀光業者與福委會的平台，讓竹科的上班族能更加認識南投在地的多元旅遊及美食，進而達到提振觀光的目的。

除此，還有「百萬好禮大相送」摸彩活動，除了有各飯店及民宿住宿券以外，還有牛耳藝術渡假村spa券、妖怪村怪怪乖乖、采棉居貓頭鷹吊飾等伴手禮，獎品相當豐富。

南投縣長林明溱除肯定業者的努力以外，也表示，交通部觀光局為提升南部灣岸旅遊意願，花費4000萬元補助遊客前往台南、高雄、屏東及澎湖等縣市旅遊，其中補助旅行業住宿每人每日500元及交通費用1/2，其中並未包含南投縣，他將聯合縣籍立委及地方意見領袖持續向中央反映爭取，並希望觀光旅遊補助不要有政治色彩之分。