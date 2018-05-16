國道路跑按里程計時收費 最快本週上路

2018-05-16 14:43

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國道開放路跑衝擊交通，但主辦單位收取報名費卻無償使用國道，引發爭議，高公局預計最快本週公告修正「申請使用國道舉辦體育活動管理要點」，將明訂申請在國道舉辦路跑等活動將採里程計時收費，單向1公里1小時收費1200元，第13小時起每小時收3600元，最快可望本週公告後實施。

高公局交管組科長宋嵩表示，活動需要封閉國道，主辦單位須於3個月前提出申請，封閉單向每1公里每小時收1200元，原則上是只借12小時，但若舉辦單位有困難要延長時間，第13小時起，每小時收費將提升至3倍，也就是3600元。

現行每年有2個活動固定會在國道舉辦，包含於國道1號汐五高架舉辦的路跑活動，還有在國3末端舉辦的鐵人3項競賽；另外，國5也曾經舉辦過馬拉松，但不是每年都有。

宋嵩表示，收費標準全國都一樣，不會有國5比較貴，或是國道末端比較便宜的差別費率情況。

國道舉辦路跑活動多是申請12小時，從半夜12點開始封路做標示牌面，早上5、6點開始跑，至中午12點結束；以較常見單向21公里半馬計算，申請12小時費用需30萬2400元，收費後是否會轉嫁的參加民眾身上，還是要看各主辦單位。

宋嵩表示，由於只剩下行政流程要跑，預計本週就可以公告，而公告後該要點就正式實施。