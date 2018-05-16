部落客泡湯露點照瘋傳！ 老公霸氣神回應

部落客介紹日本有馬溫泉某家飯店設施，還放上老婆的全裸泡湯照。（圖擷取自恩的領域）

2018-05-16 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕「雞排妹」鄭家純今天（16日）上午轉PO一名部落客老婆的泡湯露點照，感嘆點擊率讓部落客豁出去了，「是臉書觸及率把部落客逼到這樣，還是部落客們本來就很競爭」。照片在網路上瘋傳，引來許多網友觀看，有人在底下提醒要修圖，但老公則霸氣回「很美不用修！」

部落客介紹日本有馬溫泉某家飯店設施，還放上老婆的全裸泡湯照，意外被網友發現露點，圖說還寫著，「媽媽也可以趁機一個人泡一下，順便拍個福利照給各位觀賞一下。」

有網友提醒「媽咪有露點耶！要注意修圖一下！」部落客則霸氣回應，「很美不用修喔」。還有人問「那是乳暈嗎」，他又回「大家都有乳暈」。甚至還有人留言「想吸」，部落客回「不行喔」。部落客也說，所有上傳網路的照片和文章都經過老婆同意。

有人認為這名女部落客有明星臉，激似藝人魏蔓，還有人說她像是男藝人孫協志。

有人認為這名女部落客有明星臉，激似藝人魏蔓，還有人說她像是男藝人孫協志。（圖擷取自恩的領域）